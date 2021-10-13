Herkes yanlış yapıyormuş! Soğanı aslında bu şekilde soymanız gerekiyor

Soğanın yer almadığı bir yemeği düşünmek neredeyse imkansızdır. Yemeklerin temelleri genellikle soğanın soyulması, dilimlenmesi ve kavrulmasıyla başlar. Eğer soğan soymak sizin için işkenceye dönüşüyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Soğan doğrarken göz yaşlarınıza vereceğimiz yöntem sayesinde artık engel olabilirsiniz.

KESME ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Soğan dilimlemeyi düşünürken gözleriniz doluyor mu? Bu durum oldukça normal ve sıradan olarak algılanır. Ancak gözlerini hiç yaşarmadan soğan soymanın mümkün olduğunu söylesek? Soğanın gözleriniiz yaşartmasının temel nedeni dilimlendiği sırada ortaya çıkan gazdır.

Neyse ki bunun bir çözümü var! Keskin bir bıçakla soğanın liflerinin yönünü izleyerek dilimleyin. Bunlar kökten gövdeye uzanan çizgilerdir. İdeal olan onu şeritler halinde kesmektir. Bu, daha az tahriş edici aerosol üretimini garanti edecektir.



