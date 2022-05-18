Tadına bakınca müptelası olacaksınız: İç baklalı enginar tarifi

İç baklalı enginar tarifi ile mutfaktaki becerilerinizi arşa çıkarın. Adına festivaller düzenlenen mükemmel sebze enginarın en sevilen hali olan bu yemek için restorana gitmek zorunda değilsiniz. İç baklalı enginar dolması tarifini adım adım takip ederek enfes bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa başlayalım...

İÇ BAKLALI ENGİNAR TARİFİ

6 adet enginar

400 gr taze bakla

6 dal taze soğan

1 demet dereotu

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

İÇ BAKLALI ENGİNAR YAPILIŞI

Enginarların saplarını kesin ve dışta kalan sert kabuklarını alın. Üst yapraklarını kesin ortasını açıp bir kaşık yardımı ile tüyleri temizleyin. Bol limon sıkılmış suda bekletin.

İç baklaları üstündeki koyu çizgilerin hizasında bıçakla çizin.

Taze soğanları yarım çay bardağı zeytinyağında soteleyin ve baklaları ekleyin. Tuz ve şeker ilave edin. Üstüne geçmeyecek kadar su koyup 10 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra çeyrek demet dereotunu ekleyin ve karıştırın.

Suda bekleyen enginarların içini bakla ile doldurup tencereye dizin. Yarısına kadar su koyup kalan yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin. Kapağını kapatıp yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra doğranmış dereotu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun



