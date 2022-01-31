Tadına bir kez bakan kendini durduramayacak! Antalya'nın meşhur hülüklü çorba tarifi

Antalya yöresine ait gülüklü çorba, halk arasında hülüklü çorba olarak da biliniyor. Genellikle düğün, cenaze ve mevlit gibi özel günlerde tercih ediliyor. Zengin içeriğiyle dikkat çeken çorba, tadıyla damaklarda iz bırakıyor. Hülüklü çorba, özel günlerin yanı sıra ana yemek olarak da sofralarda yerini alıyor. Evde bu çorbayı yapmak için yalnızca 50 dakikanızı ayırmanız yeterli oluyor. Hazırlanan hülüklü çorba, sıcak olarak servis ediliyor. İsterseniz içinizi ısıtacak lezzetli hülüklü çorbasının tarifine geçelim.

HÜLÜKLÜ ÇORBA TARİFİ

MALZEMELER

150 gram tavuk göğsü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı nane

4 su bardağı tavuk suyu

1,5 su bardağı sıcak su

1 adet limon

KÖFTE İÇİN

150 gram kıyma

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Öncelikle tavukları uygun bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlamaya bırakın.

Tavuklar haşlanma aşamasındayken hülük köftenin yapımına geçin.

Uygun bir kaba kıymayı koyun. Tuz ve karabiberi de ekleyerek kıvam alıncaya kadar iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar alarak elinizde yuvarlayın.

Hazırladığınız köfteleri tavada kızartın.

Haşlanan tavukların suyunu çorba için ayırdıktan sonra elinizde didikleyin.

Çorbanın yapım aşaması için derin bir tencereye tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip ısıtın.

Isınan yağın üzerine salçayı ekleyin ve salça dağılana kadar kavurun.

Sırasıyla rendelenmiş domates, nane ve diğer baharatları salçanın üzerine ekleyin.

Malzemeler harmanlanana kadar 1 dakika daha kavurun.

Salçanın üzerine tavuk suyu ve sıcak suyu ilave ederek kaynamasını bekleyin.

Çorba suyu kaynayınca pirinci ekleyin ve pirinç şişene kadar pişirin.

Pirinçler pişince nohut ve tavukları çorba suyunun içine ekleyin.

Son olarak kızartılan köfteleri de koyun.

Karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynayan çorbaya limon damlatın ve ocaktan alın.

Hülüklü çorba servise hazır.

Afiyet olsun!



