Taekwondo nedir, kuralları nelerdir?

Dövüş sporları bazı çevrelerce tartışmalara konu olsa da şiddetle ilgili değildir. Dövüş sporlarında amaç rakibi hareketsiz hale getirmektir. Bu her zaman fiziksel bir etkisizliği (nakavt) ifade etmez. Rakibe karşı kurulan teknik üstünlük de geçerlidir. Amaç fiziksel dokunuşları yüksek bir kabiliyetle ustalık haline getirerek üstünlük sağlamaktır. Fiziksel ve zihinsel eğitim süreçlerinden geçer.

Birçok dövüş sporunda duruş ve katalar (önceden belirlenmiş hareket kombinasyonları) olmasına karşın müsabaka sırasındaki performans dinamik ve akışkandır. Rakibin hamlelerini öngörüp karşılık verme (kontra) fiziksel bir süreçten evvel zihinsel bir galibiyettir. Dövüş sporlarında "oyun önce zihinde oynanır". Zihinsel ve fiziksel öğretilerin en öngörülemez eylemlere dönüşümüyle dövüş sporları sıklıkla dövüş sanatları olarak da anlandırılır. Taekwondo da bu dövüş sporlarından/dövüş sanatlarından birisidir.

Taekwando nedir?

Taekwondo (tekvando) Kore menşeli köklü bir dövüş sporudur. Tarihsel olarak 600'lü yıllara dek uzandığı görülmektedir. Kore'de imparatorluk döneminde saygın bir konumu vardır. Uzak doğu dövüş sanatlarının yumruk ve tekme tekelliğine karşı geliştirilmiştir. Kelime anlamı olarak ayak(tae), yumruk (kwon) ve yol(do) kelimelerinin birleşiminden oluşan "tekme ve yumruk yolu" bir çeviriye sahiptir.

Tekme ve yumruğun kombine edildiği dövüş sporlarının öncüllerinden birisidir ve birçok dövüş sporuna ilham kaynağı olmuştur. Çünkü tekme ve yumruk kombinasyonları yüksek kardiyo ve koordinasyon gerektirir. Efor altında el ve ayakları aynı anda ve değişimli olarak kullanmak vücudu anaerobik (oksijensiz) harekete zorlayabilmektedir. Bu durum laktik asitin birikmesine ve dövüş sporcusunun fiziksel olarak tükenmesine sebep olabilen bir durumdur.

Ancak taekwandonun uzun eğitimleri sayesinde fiziksel ve zihinsel sınırlar üst aşamaya ulaştırılır. Türkiye Taekwondo Federasyonu da Avrupa'da en eski taekwondo kurumlarından birisidir. Türk sporcular taekwondo haritasında kayda değer bir konuma sahiptir.

Taekwondo kuralları nelerdir?

Taekwondo uluslararası federasyona sahip olimpik bir spor dalıdır. Modern bir dövüş sporu dalıdır. Kurallar Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından düzenlenmektedir.

Taekwondo müsabakaları 8x8 metre büyüklüğündeki ince bir minder üzerinde gerçekleştirilir. Mücadelelerde amaç rakibin belirlenmiş bölgelerine vurarak puan toplanır. Sporcuların üzerinde elektronik sensörler vuruşların nereye yapıldığını gösterir. Vuruşlar sertlik üzerinden değerlendirilmez. Tekniğe göre değerlendirilir.

Gövdeye veya kafaya yapılan vuruşlar zorluk derecesine göre 1-5 sayı arasında puanlanır. Puanlama sisteminde elektronik sensörlü zırh ve kaskların yanı sıra hakemlerin teknik ve form değerlendirmesi de rol oynar. Mücadeleler 2'şer dakikalık 3 raunt üzerinden gerçekleştirilir.

Beraberlik durumunda altın puan (sudden death) rauntuna geçilir. Mücadeleler puanla, nakavtla, diskalifiye ile veya bir sporcunun diğerine karşı sağladığı büyük teknik üstünlük sonucu teknik yenilgi ile sonlandırılabilir. Sportmenlik sınırını aşan davranışlar faul olarak değerlendirilir gam-jeom (ceza puanı) verilir. Her gam-jeom 1 puan değerindedir ve 10 puana ulaşan sporcu mağlup ilan edilir. Kadın ve erkekler birbirleriyle karşılamaz ve kilolara yönelik sikletler mevcuttur.