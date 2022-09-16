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Taha Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Dünya Güreş Şampiyonası finalinde yarışacak olan Taha Akgül'ün hayatı biyografisi!

16.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası finalinde yarışacak. Bilindiği üzere serbest stil 125 kiloda ilk turu geçen başarılı sporcu, sonrasında Macaristan temsilcisi Daniel Ligeti 4-0, Kanadalı güreşçi Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 yendi. Peki, Taha Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Dünya Güreş Şampiyonası finalinde yarışacak olan Taha Akgül'ün hayatı biyografisi...

Taha Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Dünya Güreş Şampiyonası finalinde yarışacak olan Taha Akgül'ün hayatı biyografisi!

Taha Akgül 16 Eylül 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimlşeri arasında yer alıyor. Dünya Güreş Şampiyonası finalinde yarışacak olan abaşarılı sporcu merak konusu oldu. Peki, Taha Akgül kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Dünya Güreş Şampiyonası finalinde yarışacak olan Taha Akgül'ün kariyerine ilişkin detaylar...

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TAHA AKGÜL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda mücadele etmektedir. Başarılı sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerinie devam etmektedir.

2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümünü bitirmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu olan Akgül, 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ilk turu geçti. Ardından Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, Amarveer Dhesi'yi 8-2, İranlı Amir Zare'yi ise 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Taha Akgül final maçı bugün TRT Spor Yıldız' da canlı olarak ekrana gelecek

Taha Akgül finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Güreş Şampiyonası bu akşam saat 17:55'te TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.

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