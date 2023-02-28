Taha Duymaz'ın hesabından abisi paylaşım yaptı! Dilan Polat sert çıktı: 'Allah ailenin de hayırlısını versin'

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde ünlü fenomen Taha Duymaz ve kardeşleri, Hatay'da enkaz altında kaldı. Asrın felaketinin 12. gününde Taha Duymaz ve kardeşlerinden acı haber geldi. Dün akşam ise Taha Duymaz'ın abisi Emre Duymaz, Taha'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sırf prim için enkaz altında kalan bu çocuktan prim kasanlar oldu" dedi. Bu paylaşıma ise Dilan Polat tepki gösterdi.

Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarının ailede açık kalacağını ifade eden Emre Duymaz, açıklamasında CZN Burak'a teşekkür etti:

Duymaz'ın bulunduğu enkaz bölgesinden son haberleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise, Emre Duymaz'ın bu sözlerine sert çıktı.

Anlatmak istediğim söylemek istediğim herşeyi görerek anlayaksınız diyen Dilan Polat tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ''Allah aileninde hayırlısını versin hepimize. Hayırlı kardeş, hayırlı aile. Ayrıca kulağınıza da küpe yapın iyilikten hep maraz doğar. Hep söylediklerimde haklı çıktım.''



