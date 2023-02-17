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Taha Duymaz öldü mü? Depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Ragıb Narin açıkladı: Cansız bedenine ulaşıldı!

17.02.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taha Duymaz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ünlü YouTuber'ın durumu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası merak konusu olmuştu. Ragıb Narin acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı?

Taha Duymaz öldü mü? Depremde enkaz altında kalan Taha Duymaz kimdir, kaç yaşındaydı? Ragıb Narin açıkladı: Cansız bedenine ulaşıldı!

Taha Duymaz ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Ragıb Narin acı haberi Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü YouTuber Taha Duymaz ve kardeşinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. Taha Duymaz'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

Taha Duymaz'dan kötü haber geldi.

Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın vefat haberini yakın arkadaşı Ragip Narin paylaştı. "Başımız sağ olsun" paylaşımı yapan Narin günlerdir enkaz çalışmalarını takip ediyordu.

Ekran Alıntısı

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 2003’te dünyaya geldi. Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde yaşıyordu.

Küçük yaşına rağmen çok basit malzemelerle lezzetli tarifler hazırlayan Duymaz, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 4. Sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı.

Taha Duymaz, zamanının çoğunu köyünde geçirirdi. Taha Duymaz, annesinin kronik astım, sedef ve migren hastası olduğunu, 20 senedir psikolojik ilaçlar kullandığını söylerken, babasının ise koah hastası olduğunu açıklamıştı.

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