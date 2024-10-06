MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taha Ulukaya Filistin'e destek yürüyüşü yapanlara "Çöl fareleri için yürüyorsun" dedi! Skandal sözlere bakanlıktan tepki geldi

Taha Ulukaya Filistin'e destek yürüyüşü yapanlara "Çöl fareleri için yürüyorsun" dedi! Skandal sözlere bakanlıktan tepki geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 14:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve fenomen Taha Ulukaya sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla tepki çekti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı paylaşıma tepki göstererek "Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Taha Ulukaya Filistin'e destek yürüyüşü yapanlara "Çöl fareleri için yürüyorsun" dedi! Skandal sözlere bakanlıktan tepki geldi

Hem oyuncu hem de Youtube programcısı Taha Ulukaya sosyal medyada skandallar bir paylaşıma imza attı.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren Taha Ulukaya paylaşımında şunları yazdı:

"Ne Filistin’miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam."

Bu sözler büyük tepki çekerken bir kişi "İnsanlığını kaybetmiş bu mahluk devlet tiyatrosunda nasıl yer bulup sahne alabiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Bunu gören Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu bu paylaşıma sessiz kalmadı.

Dr. Batuhan Mumcu "Taha Ulukaya’nın soykırım mağduru mazlum bir halka yönelik alçak ifadelerini şiddetle kınıyorum" diyerek şunları yazdı:

"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri katliamlarla bir terör devleti olduğunu kanıtlayan işgalici İsrail’in mezalimini yok saymaya çalışan bu kişilerin, Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değilidir.

ou

SALON TAHSİSİ İPTAL EDİLDİ

40 binden fazla sivilin şehit edildiği böylesi bir vahşetin karşısında her sanatçıya düşen vazife masum ve mazlumun sesi, insanlığın vicdanı olmaktır. Bunu beceremiyorsan hiç değilse kararmış vicdanın gibi sessiz kalsaydın."

1
Dr. Batuhan Mumcu ayrıca Taha Ulukaya'nın oyunlarını da iptal ederek "Bizim, fare kadar vicdanı olmayanlara verilecek salonumuz yoktur. Sözde sanatçının oyunu için yapılan salon tahsisi iptal edilmiştir" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Filistin
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran sahtekarlık: Hepsi kurgu çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran sahtekarlık: Hepsi kurgu çıktı

Tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı... Orhan Gencebay yanından ayrılmadı

Tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı... Orhan Gencebay yanından ayrılmadı

MASAK'ın radarına 280 bin banka hesabı girdi!

MASAK'ın radarına 280 bin banka hesabı girdi!

4 bin euro teklif edildi '10 bin euro da verseler...'

4 bin euro teklif edildi '10 bin euro da verseler...'

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Araç alacak herkes faiz indirimini bekliyordu! İlk sinyal geldi

Araç alacak herkes faiz indirimini bekliyordu! İlk sinyal geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.