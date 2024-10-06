Taha Ulukaya Filistin'e destek yürüyüşü yapanlara "Çöl fareleri için yürüyorsun" dedi! Skandal sözlere bakanlıktan tepki geldi

Hem oyuncu hem de Youtube programcısı Taha Ulukaya sosyal medyada skandallar bir paylaşıma imza attı.

Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösteren Taha Ulukaya paylaşımında şunları yazdı:

"Ne Filistin’miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam."

Bu sözler büyük tepki çekerken bir kişi "İnsanlığını kaybetmiş bu mahluk devlet tiyatrosunda nasıl yer bulup sahne alabiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Bunu gören Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu bu paylaşıma sessiz kalmadı.

Dr. Batuhan Mumcu "Taha Ulukaya’nın soykırım mağduru mazlum bir halka yönelik alçak ifadelerini şiddetle kınıyorum" diyerek şunları yazdı:

"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdikleri katliamlarla bir terör devleti olduğunu kanıtlayan işgalici İsrail’in mezalimini yok saymaya çalışan bu kişilerin, Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değilidir.

SALON TAHSİSİ İPTAL EDİLDİ

40 binden fazla sivilin şehit edildiği böylesi bir vahşetin karşısında her sanatçıya düşen vazife masum ve mazlumun sesi, insanlığın vicdanı olmaktır. Bunu beceremiyorsan hiç değilse kararmış vicdanın gibi sessiz kalsaydın."



Dr. Batuhan Mumcu ayrıca Taha Ulukaya'nın oyunlarını da iptal ederek "Bizim, fare kadar vicdanı olmayanlara verilecek salonumuz yoktur. Sözde sanatçının oyunu için yapılan salon tahsisi iptal edilmiştir" dedi.