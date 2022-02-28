Tahin pekmez varsa gününüzde bu tatlıyı yapın: Nevzine tatlısı tarifi

Görüntüsüyle bilindik şerbetli tatlıları anımsatan nevzine, tadıyla büyük bir fark yaratıyor. Ayrılmaz ikili tahin ve pekmezi de malzemelerinin içinde bulunduran nevzine, hamuruyla da şerbetiyle de yiyenleri büyülüyor. Birçok lezzetin diyarı olan Kayseri'nin ev sahipliği yaptığı nevzine, bayram ve doğum gibi özel günlerde misafirlere sunuluyor. Siz de misafirlerinizi özel hissettirmek ve onları sürekli yedikleri klasik tatlar dışında bir tatlıyla karşılamak istiyorsanız işte gün tabaklarına çok yakışacak nevzine tatlısı tarifi...

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

4 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz (orta boyutta dövülmüş)

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1/2 su bardağı pekmez (dut veya üzüm pekmezi)

3 damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN

Ceviz, fıstık

Kaymak veya dondurma

Tahin

HAZIRLANIŞI