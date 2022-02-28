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Tahin pekmez varsa gününüzde bu tatlıyı yapın: Nevzine tatlısı tarifi

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabul günlerinde sıkça yapılan tatlılardan sıkılanlar için Kayseri'nin meşhur lezzeti denemeye değer. Tabaklarda görmeye alışık olmadığımız koyu renk görüntüsüyle gözleri, lezzetiyle damakları şenlendirecek olan bu tatlıyla misafirlerinizi etkilemeyi başaracaksınız! Güzel bir sunumla gün tabaklarına çok yakışacak nevzine tatlısı tarifi...

Tahin pekmez varsa gününüzde bu tatlıyı yapın: Nevzine tatlısı tarifi

Görüntüsüyle bilindik şerbetli tatlıları anımsatan nevzine, tadıyla büyük bir fark yaratıyor. Ayrılmaz ikili tahin ve pekmezi de malzemelerinin içinde bulunduran nevzine, hamuruyla da şerbetiyle de yiyenleri büyülüyor. Birçok lezzetin diyarı olan Kayseri'nin ev sahipliği yaptığı nevzine, bayram ve doğum gibi özel günlerde misafirlere sunuluyor. Siz de misafirlerinizi özel hissettirmek ve onları sürekli yedikleri klasik tatlar dışında bir tatlıyla karşılamak istiyorsanız işte gün tabaklarına çok yakışacak nevzine tatlısı tarifi...

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 4 su bardağı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı tahin

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı sirke

  • 1 su bardağı ceviz (orta boyutta dövülmüş)

ŞERBETİ İÇİN

  • 2 su bardağı toz şeker

  • 2,5 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pekmez (dut veya üzüm pekmezi)

  • 3 damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN

  • Ceviz, fıstık

  • Kaymak veya dondurma

  • Tahin

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle şerbet için su ve toz şekeri tencereye alın ve karıştırın.

  • Şeker eridikten sonra kaynaması için altını yakın.

  • Kaynamış olan şerbete limon suyunu ekleyin 10-15 dakika daha kaynatın.

  • Hazırlanan şerbeti ateşten alarak pekmezinizi ekleyin ve iyice karıştırıp soğuması için kenara alın.

  • Hamuru hazırlamak için tereyağı, sıvı yağ, süt, tahin ve sirkeyi bir kaba alarak karıştırın.

  • Bu karışıma kabartma tozunuzu ekledikten sonra unu da yavaş yavaş ilave edin.

  • Yumuşak bir kıvama gelene kadar hamuru yoğurun.

  • Hamurunuza cevizi ekleyip tekrar yoğurun ve cevizlerin homojen dağılmasını sağlayın.

  • Eğer tatlınızın daha gevrek olmasını isterseniz un miktarını artırın.

  • Hazırladığınız hamuru kare borcama eşit kalınlıkta olacak şekilde yayın.

  • Hamurunuzun üzerine çatalla şekiller verdikten sonra 180 dereceye ısıtmış olduğunuz fırına koyun.

  • Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişen tatlınızı fırından alın ve ılık bir hale gelmesini bekleyin.

  • 2-3 dakika kadar ılıdıktan sonra isteğinize göre dilimlere ayırın.

  • Dilimlenen tatlıya hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti dökün.

  • Şerbeti çektikten sonra dilimlerin üzerine tahin gezdirin, ceviz veya fıstıkla süsleyin.

  • Dilerseniz kaymakla veya dondurmayla sunabilirsiniz.

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