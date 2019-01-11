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Tahincioğlu All-Star 2019'da kadrolar açıklandı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 11.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

Tahincioğlu All-Star 2019’da Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu.

Tahincioğlu All-Star 2019'da kadrolar açıklandı

Karmaların ilk 5’leri Redbull.com oylaması sonucu basketbol severler tarafından seçildi. Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören, bu beşer isme kendi tercihlerini ekleyerek kadrolara son halini verdi. Buna göre, 20 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019’da Avrupa ve Asya karmaları şu isimlerden oluşacak:

AVRUPA KARMASI

Koç: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

İlk 5: Adrien Moerman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Emir Preldzic (Bahçeşehir Koleji), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Semih Erden (İstanbul BBSK)

Diğer Oyuncular: Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Devin Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece), Quino Colom (Bahçeşehir Koleji), Jason Rich (Beşiktaş Sompo Japan), Robin Benzing (Beşiktaş Sompo Japan), Aaron Harrison (Galatasaray), Göksenin Köksal (Galatasaray)

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Anahtar Kelimeler:
Asya avrupa Tahincioğlu All-Star 2019 türkiye basketbol federasyonu

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