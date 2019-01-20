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Tahincioğlu All-Star 2019'da yetenek yarışmalarının kazananları belli oldu

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 20.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

Tahincioğlu All-Star 2019’da smaç yarışmasını Kenny Gabriel, yetenek yarışmasın Doğuş Özdemiroğlu ve 3 sayı yarışmasını da Marko Guduric kazandı.

Tahincioğlu All-Star 2019'da yetenek yarışmalarının kazananları belli oldu

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi. ‘Parkenin Sihirbazları Sahada’ sloganıyla yapılan organizasyonda smaç yarışması, 3 sayı yarışması ve yetenek yarışmalarının galibi belli oldu.

En yetenekli isim Doğuş Özdemiroğlu

İlk olarak LeasePlan Yetenek Yarışması yapıldı. Yarışmaya Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka) ve Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom) katıldı. Oyunun galibi finalde Berke Aygündüz’ü geçerek en yüksek puanı alan Doğuş Özdemiroğlu oldu. Doğuş ayrıca 15 bin TL para ödülünü de kazandı.

3’lükte kazanan Marko Guduric

ING Bank 3 sayı yarışmasında ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (Tofaş) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) yarıştı. Finalde Andy Rautins’i geçen Marko Guduric 3 sayı yarışmasının galibi oldu. Guduric ayrıca 15 bin TL para ödülü kazandı.

En iyi smaçlar Kenny Gabriel'den

Organizasyonun merakla beklenen yarışmalarından olan Tahincioğlu smaç yarışmasına da Zach Auguste (Galatasaray), Shaq McKissic (Gaziantep Basketbol), Chris Evans (Pınar Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) mücadele etti. Finalde Zach Auguste ile Kenny Gabriel karşılaştı. Yarışmayı ise daha yaptığı smaçlarda daha fazla puan alan Gabriel kazandı. Türk Telekom’un başarılı oyuncusu 15 bin TL de para ödülünün sahibi oldu.

Smaç yarışmasının jüri koltuğunda ise eski basketbolcular Alain Digbeu, Tamer Oyguç, Efe Aydan, David Rivers ve Tahincioğlu Pazarlama Müdürü Melissa Tahincioğlu yer aldı.
Organizasyonu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu All-Star 2019 Kenny Gabriel Marko Guduric

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