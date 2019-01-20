Tahincioğlu All-Star 2019'da yetenek yarışmalarının kazananları belli oldu

Basketbolda yılın en görkemli organizasyonu olan Tahincioğlu All-Star 2019, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi. ‘Parkenin Sihirbazları Sahada’ sloganıyla yapılan organizasyonda smaç yarışması, 3 sayı yarışması ve yetenek yarışmalarının galibi belli oldu.

En yetenekli isim Doğuş Özdemiroğlu

İlk olarak LeasePlan Yetenek Yarışması yapıldı. Yarışmaya Şehmus Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka) ve Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom) katıldı. Oyunun galibi finalde Berke Aygündüz’ü geçerek en yüksek puanı alan Doğuş Özdemiroğlu oldu. Doğuş ayrıca 15 bin TL para ödülünü de kazandı.

3’lükte kazanan Marko Guduric

ING Bank 3 sayı yarışmasında ise Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (Tofaş) ve Sylven Landesberg (Türk Telekom) yarıştı. Finalde Andy Rautins’i geçen Marko Guduric 3 sayı yarışmasının galibi oldu. Guduric ayrıca 15 bin TL para ödülü kazandı.