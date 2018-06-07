Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru Lenovo

Teknoloji şirketi Lenovo, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu.

Raffles İstanbul Otel'de düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon üst yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, basketbolun gelişimi için çalıştıklarını belirterek, sponsorların önemine değindi.

Basketbolun, sporseverleri birleştirdiğini ifade eden Türkoğlu, "Türk basketbolu kadın ve erkeklerde Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösteriliyor. Bu bir takım başarısı. Devletimiz spora büyük önem veriyor ve imkanları birleştirmek için bize destek oluyor. Lenovo'nun, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olduğunu açıklamaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Emre Hantaloğlu ise çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Lenovo firması bilgi teknolojileri sektöründe kullanıcılarına dünya çapında ürün ve çözümler sağlayan bir firma. Biz Türk basketboluna katkı sağlamak istedik. Genç nesillerin basketbol sevgisini artırmak istedik. Türkiye Basketbol Federasyonuna iş birliğinde bizi desteklediği için teşekkür ediyorum. Basketbolun büyüyen bir değer olduğu çok açık ve çok değerli bir marka. Şu an ülkemizde Avrupa'nın en önemli liglerinden biri oynanıyor. Bu değerli başarıya biz de biraz katkı vermek ve bu değerin yanında olmak istedik."

