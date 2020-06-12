Tahir Karapınar: Fenerbahçe'de büyük değişiklik olacak

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe getirilen Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda görev değişikliği olacağını belirten Karapınar, "Benim olayım alt yapı koordinatörlüğü. Başkanım ince eleyip sık dokumuş. Bir sürü aday içerisinden beni seçtiler." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR İYİ ÇALIŞABİLİRLERSE, O KADAR İYİ"

Fenerbahçe'de birçok değişikliğin de kapıda olduğunu kaydeden deneyimli antrenör, "Fenerbahçe'de çok büyük bir değişim olacak, bu değişimin içinde yer almak istedim. Bir teknik ekip vardı, pandemide ne kadar iyi çalışabilirlerse, o kadar iyi çalışmışlar. Beni de içlerine aldılar, ben de tecrübemle onlara faydalı olmaya çalışıyorum." dedi.

