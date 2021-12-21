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Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımlarda yer aldı?

21.12.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından geçici teknik sorumlu olarak Tahir Karapınar görev alacak. Fenerbahçe'de Gençlik Gelişim Koordinatörü olarak görev yapmış olan Karapınar, 2020'de 9 maçlığına A Takım'ın başında sahaya çıkmıştı. Peki Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımlarda yer aldı? İşte merak edilenler...

Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar kaç yaşında, hangi takımlarda yer aldı?

Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda Portekizli çalıştırıcının ayrılığının ardından geçici teknik sorumlu olarak Tahir Karapınar'ın görev yapacağı açıklandı. Peki Tahir Karapınar kimdir, aslen nereli?

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Türk futbolcu ve teknik direktör Tahir Karapınar 20 Nisan 1967 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tirespor (1982-1985-1987), Muğlaspor (1985-1987) Manisaspor (kiralık) (1988) ve Göztepe (1989-1991) oynayan Tahir Karapınar dönemin Altay başkanı Rıdvan Burteçin ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özgener tarafından Göztepe'den Altay'a transfer edilmiş ve aralıksız 12 sezon süresince külübe hizmet vermiştir.

Tahir Karapınar, futbolu bırakmasının ardından yardımcı antrenörlük, altyapı koordinatörlüğü, teknik direktörlük, genç millî takımlar sorumlusu gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2009 senesinin ilk aylarında Altay'ın teknik direktör Feyyaz Uçar ile yollarını ayırmasından hemen ardından takımın başına getirilmiştir. 2008-09 sezonunda 1. Lig'i 5. sırada tamamlayarak takımın play-off'lara kalmasını sağlamıştır. Ancak yarı finalde Kasımpaşa'ya elenerek Süper Lig'e yükselememiştir. Sezon sonunda görevinden istifa etmiştir.

TAHİR KARAPINAR HANGİ TAKIMLARDA YER ALDI?

Gaziantepspor

2011-12 yıllarında yardımcı antrenörlük yapmıştır.

Manisaspor
2013-14 yıllarında da Manisaspor’da yardımcı antrenörlük yapmıştır.

Konyaspor

2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştır.

Fenerbahçe

9 Haziran 2020 tarihinde ligin kalan 8 maçında takımın başında olması için geçici teknik direktörlüğe getirilmiştir. 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de Serdar Dayat'tan sonra altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenecektir.


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