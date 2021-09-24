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Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz

24.09.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Tahir Kıran'ın o flaş açıklamaları...

Tahir Kıran: Galatasaray'ı Rize'ye gömmeliyiz

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan sürecinde gerilim yaşadıkları Galatasaray'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"PARAMIZI GALATASARAY'DAN ALDIK"

Tahir Kıran, kısa bir süre önce Çay TV'de yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin!" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I RİZE'YE GÖMMEMİZ LAZIM"

3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Tahir Kıran "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." dedi.

"ADAM RİZELİ, RİZE'YE GELMEM DEDİ"

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transferi Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşlan Tahir Kıran "Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" ifadelerini kullandı. (Sporx)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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