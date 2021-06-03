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Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

03.06.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

  1. E.2021/187 - K.2021/188
    Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. ve Başkanı Ahmet Nuri Çebi ile ilgili PFDK'nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1127 - K.2020-2021/1393 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
    • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamaları, oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka sonrası protokol tribününde bulunan mensuplarının akredite edilmediği yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin müsabaka sonrası Delegasyon 2 ve 3'te bulunan mensuplarının akredite edilmedikleri yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının basın toplantısı esnasında toplantı odasına girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle müsabakada uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

    1. E.2021/190 - K.2021/190
      Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 25.05.2021 tarihli E.2020-2021/1138 - K.2020-2021/1406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, , sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    1. E.2021/191 - K.2021/191

    2. Fraport Tav Antalya Spor Kulübü ve Başkanı Mustafa Yılmaz ile ilgili PFDK'nın 25.05.2021 tarihli E.2020-2021/1138 - K.2020-2021/1405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  • Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1.maddesi uyarında 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  • Fraport Tav Antalya Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, TFF ve mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Fraport Tav Antalya Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ın toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 76.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir.
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    Anahtar Kelimeler:
    Beşiktaş Futbol Kulübü
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