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Tahkim Kurulu aldığı kararların gerekçelerini açıklayacak

05.05.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, alınan kararların gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Tahkim Kurulu aldığı kararların gerekçelerini açıklayacak

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır. Bu uygulama kapsamında ilk olarak örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Bu tür kurumsal yapısı olan yerlere iş adamı değil profesyonel kişiler gelmeli.

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