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Tahkim Kurulu Ali Naibi'nin cezasını onadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın idarecisi Rıza Ali Naibi'nin MKE Ankaragücü karşılaşmasında maçın hakemine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu Ali Naibi'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İdari Direktörü Rıza Ali Naibi'nin cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verilen siyah-beyazlı idareci Rıza Ali Naibi'nin itirazını görüştüğü aktarıldı.

Tahkim Kurulunun yapılan itirazı reddedip, Rıza Ali Naibi'ye verilen cezayı, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle oy birliği ile onadığı ifade edildi.

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Beşiktaş Ali Naibi

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