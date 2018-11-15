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Tahkim Kurulu Beşiktaş'a verilen para cezasını kaldırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu cezalarla ilgili kararları açıklandı. Yapılan açıklamada Beşiktaş’ın itirazının ardından verilen 110 bin TL’lik para cezasının kaldırıldığı aktarıldı.

Tahkim Kurulu Beşiktaş'a verilen para cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Kurulun aldığı karar şöyle;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

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Beşiktaş tahkim kurulu

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