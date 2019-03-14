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Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yapmış olduğu itirazların oy birliğiyle reddedildiğini ve cezaların onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı itirazları reddettiğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan Tahkim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/741 K.2018-2019/895 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/742 K.2018-2019/893 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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