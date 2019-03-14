Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı itirazları reddettiğini açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinde yer alan Tahkim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/741 K.2018-2019/895 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/742 K.2018-2019/893 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
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