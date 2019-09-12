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Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

PFDK'nın 4 maç ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına Tahkim indirimi geldi! Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi. Fatih Terim, yapılan indirime karşın Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamayacak.

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

Ayrıntılar birazdan...

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Galatasaray fatih terim tahkim kurulu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
OLEY 1 MAÇ İNMİŞ KESİNLİKLE KASITLI BİR CEZA DEĞİLMİŞ OLEY
Derbide yine yok
çok büyük başarı. gerek yok biz tek siz hepiniz ...♥️????
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