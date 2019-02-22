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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verdiği para cezasını indirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe'ye verilen toplamda 105 bin liralık para cezasını, 95 bin TL'ye indirdiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verdiği para cezasını indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle verdiği 75 bin TL'lik para cezasını onadı. Kurul ayrıca sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 30 bin TL'lik cezayı ise 20 bin TL'ye indirdi.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 30 bin TL para cezasının 20 bin TL'ye indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Fenerbahçe tahkim kurulu

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