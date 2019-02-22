Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verdiği para cezasını indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle verdiği 75 bin TL'lik para cezasını onadı. Kurul ayrıca sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 30 bin TL'lik cezayı ise 20 bin TL'ye indirdi.
TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 30 bin TL para cezasının 20 bin TL'ye indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oybirliği ile,
Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
'Barcelona golü atıp, Yozgatspor golü yedirdi'
F.Bahçe Avrupa'da buraya kadar...
Galatasaray taraftarına müjdeli haber
UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
Abdülkadir Göztepe maçı kadrosunda yer almadı
Koeman yeni adresi belli oldu
Trabzonspor çıkış arıyor
Saha karıştı maç yarıda kaldı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi
Terim'den flaş Benfica sözleri! 'Bu algı...'
Beşiktaş'a bir sponsor daha
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Cengiz Ünder için bomba transfer iddiası!
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum