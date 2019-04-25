SPOR

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne çeşitli sebeplerle verilen para cezalarını onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen para cezalarına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, sarı-lacivertli kulübe verilen toplamda 215 bin 500 liralık para cezası ile bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bir sonraki müsabaka için bloke edilmesi kararlarını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Tahkim Kurulunun, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Erkan Kaş'a verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadığı ifade edildi.

PARTNERTüm kent maviyle boyalı! Çünkü...Tüm kent maviyle boyalı! Çünkü...
Fenerbahçeli isim hayatını kaybettiFenerbahçeli isim hayatını kaybetti
F.Bahçe'nin genç yıldızı için bomba iddiaF.Bahçe'nin genç yıldızı için bomba iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe erkan kaş Yeni Malatyaspor Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

Real Madrid transferi resmen açıkladı

Real Madrid transferi resmen açıkladı

Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku

Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku

Bomba patladı! Transfer resmen açıklandı

Bomba patladı! Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

Tahkim Kurulu cezaları onadı

Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin hayatını kaybetti

Fenerbahçeli isim hayatını kaybetti

Fenerbahçeli Berke Özer'i Liverpool ve Manchester United istiyor

F.Bahçe'nin genç yıldızı için bomba iddia

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı Çakır'ın

Mehmet Demirkol: Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu

Mehmet Demirkol spor gündemini değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.