Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen cezaları onadı

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen para cezalarına olan itirazı görüştüğü bildirildi.
Kurulun, sarı-lacivertli kulübe verilen toplamda 215 bin 500 liralık para cezası ile bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bir sonraki müsabaka için bloke edilmesi kararlarını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
Tahkim Kurulunun, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Erkan Kaş'a verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadığı ifade edildi.
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