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Tahkim Kurulu Mohamed Elneny'nin 3 maçlık cezasını onadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş’ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny’nin Gazişehir Gaziantep maçı sonrasında aldığı 3 maçlık men cezasının onandığı duyuruldu.

Tahkim Kurulu Mohamed Elneny'nin 3 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ve Gazişehir Gaziantepli oyuncu Olarenwaju Kayode'nin 3'er maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören ve 3'er maçtan men edilen iki futbolcunun cezalarına olan itirazları görüştüğü belirtildi.

Tahkim Kurulunun, Elneny ve Kayode'nin cezalarını oy birliğiyle onadığı kaydedildi. Ayrıca iki futbolcuya verilen 13'er bin liralık para cezalarının da onandığı ifade edildi.

Kurulun Trabzonspor'a verilen 100 bin lira ve bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'a uygulanan 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.

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Beşiktaş Mohamed Elneny elneny tahkim kurulu

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