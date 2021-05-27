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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a 17 milyon liralık ceza

27.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a 17 milyon liralık ceza

TFF Tahkim Kurulu, tekrardan incelemeye aldığı dosyayı inceledi ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği 17 milyon 340 bin TL'lik tazminat, 210 bin TL düşürülerek karar onandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

  • Davalının diğer itirazlarının reddine,

  • Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
    (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
haram olsun emeksiz paraya
bu nasıl sözleşme arkadaş bu para bu kadar kolay mı kazanılıyor
Hem yönetme hem paranı al iyi ki bırakmışız

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