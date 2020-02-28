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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

FUTBOL HABERLERİ  | 28.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı itirazların reddedildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin 15 gün hak mahrumiyeti cezası için yapılan itirazı ve Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Volkan Kazank'a verilen 1 maçlık men cezası için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

İŞTE TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

Beşiktaş A.Ş. ve başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/704 K.2019-2020/823 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

  • Beşiktaş A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Beşiktaş A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  1. E.2020/74- K.2020/76

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Ertele talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.
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