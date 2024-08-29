Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un cezasına indirim

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç’un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,