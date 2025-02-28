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Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk kararı! Portekizlinin cezası düştü mü?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.02.2025 20:44
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Hafta boyunca tartışma konusu olan Mourinho ve Okan Buruk atışması, PFDK kararları ile devam etmişti. Son olarak PFDK Jose Mourinho'ya Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması sonrası söylediği ifadeler için 4 maç ceza vermişti. Okan Buruk'a yine maçtan sonra verdiği demeçler için 1 maç ceza verilmişti.

Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho ve Okan Buruk kararı! Portekizlinin cezası düştü mü?

İki kulüpte Tahkim Kurulu'nun verdiği bu cezalara itiraz etmişti. TFF resmi açıklamasında itirazların incelendiğine dair bir paylaşımda bulundu. Mourinho'nun 4 maçlık cezası 2 maça indirildi. Okan Buruk'un ise cezası sabit kalırken 1.5 milyon TL para cezası 500 Bin TL'ye indirildi.

2 MAÇA İNDİRİLDİ

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Federasyon yatığı paylaşımda, "Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk fenerbahçe galatasaray mourinho
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