Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'un itirazına ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler Emin Kahraman, Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan’ın idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebini oy birliğiyle reddetti.
Tahkim Kurulu’nda bugün yapılan olağanüstü toplantıda alınan karar şöyle:
"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile, karar verilmiştir."
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