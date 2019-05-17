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Tahkim Kurulu, Samudio'nun cezasını 1 maça indirdi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 17.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio'ya Galatasaraylı Emre Akbaba'ya yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 resmi müsabakaya indirdi.

Tahkim Kurulu, Samudio'nun cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio'ya rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 resmi müsabakaya indirdi.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

  1. E.2019/182- K.2019/198

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 09.05.2019 tarihli E.2018-2019/941 K.2018-2019/1153 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kale Arkası G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamında ki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
  1. E.2019/182- K.2019/199

Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia ile ilgili PFDK'nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.
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