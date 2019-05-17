Tahkim Kurulu, Samudio'nun cezasını 1 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio'ya rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 resmi müsabakaya indirdi.
Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 09.05.2019 tarihli E.2018-2019/941 K.2018-2019/1153 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Çaykur Rize Spor A.Ş.'nin futbolcusu Braian Jose Samudio Segovia ile ilgili PFDK'nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
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