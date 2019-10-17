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Tahkim Kurulu, Suat Arslanboğa'nın itirazını reddetti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, hakem Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedilmesine itirazını oybirliği ile reddetti.

Tahkim Kurulu, Suat Arslanboğa'nın itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu hakem Suat Arslanboğa'nın itirazının oybirliği ile reddedildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan Suat Arslanboğa'nın itirazıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle, üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın TFF ile imzalamış olduğu 1 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesini feshetmişti.

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Suat Arslanboğa tahkim kurulu

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