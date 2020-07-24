Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti

Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı kuralının iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
Galatasaray
Başakşehir
Kasımpaşa
Sivasspor
Beşiktaş
Antalyaspor
Fenerbahçe
Göztepe
Alanyaspor
Messi ile Ronaldo buluşuyor! Ayrılıyor...
Transfer resmen açıklandı
St. Mirren'de koronavirüs tespit edildi
Burak Yılmaz'dan veda mesajı
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de
Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Lazio'da hedef Borja Mayoral
Galatasaray'dan transfer teklifi
Menajeri Süper Lig devini açıkladı
Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu
Taraftarın yüreğine su serpti!
Final maçının hakemi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum