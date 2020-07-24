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Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.07.2020 18:38 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, 9 kulübün yeni yabancı sınırının kaldırılması için yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti

Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı kuralının iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.

İŞTE O KULÜPLER

Galatasaray
Başakşehir
Kasımpaşa
Sivasspor
Beşiktaş
Antalyaspor
Fenerbahçe
Göztepe
Alanyaspor

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