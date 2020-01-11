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  4. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret

FUTBOL HABERLERİ  | 11.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret

Tahkim Kurulu bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazlar için toplandı ve şu kararları aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

(İHA)

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Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Beşiktaş

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