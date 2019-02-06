Tahta köprüden geçmek istedi! Kötü son böyle geldi

Tahta köprüden geçmek isteyen damperli kamyon şoförü kötü sonu yaşadı. Kamyonun ağırlığına dayanamayan tahta köprü bir anda çöktü. Olayın nerede yaşandığı bilinmiyor. Sosyal medyada yayılan video ilginç anları gözler önüne serdi.
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