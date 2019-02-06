Tahta köprüden geçmek istedi! Kötü son böyle geldi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

Tahta köprüden geçmek isterken bir anda düştü. Kamyonun ağırlığına daha fazla dayanamayan köprü böyle yerle bir oldu.

Tahta köprüden geçmek isteyen damperli kamyon şoförü kötü sonu yaşadı. Kamyonun ağırlığına dayanamayan tahta köprü bir anda çöktü. Olayın nerede yaşandığı bilinmiyor. Sosyal medyada yayılan video ilginç anları gözler önüne serdi.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Yeni bir tür korku: Nomofobi nedir?Yeni bir tür korku: Nomofobi nedir?
Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada!Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyon tahta köprü damperli kamyon yıkılma ağırlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Balayında tutuklandı, idam edilebilir

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

Gören şaştı kaldı! 'İlk defa karşılaşıyorum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

'Seks yaparken durması için dua ediyordum'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BEYİN YANMIŞ, 5 YAŞINDAKİ YEĞENİME SORSAN BU ARABA BURDAN GEÇER Mİ DİYE OLUR MU EMMİ KAFAYI MI YEDİN DER.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemeğin içindeki fazla yağ nasıl alınır diyerek paylaştığı videoyla cevap verdi

Yemeğin içindeki fazla yağı işte böyle aldı

Yeni bir tür korku: Nomofobi nedir?

Yeni bir tür korku: Nomofobi nedir?

Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtuldu

Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada!

Derse geç kalan öğrencinin anında adapte olduğu o an

Koşarak gelip anında yerini aldı

Erkek arkadaşına koyduğu kural 'yok artık' dedirtti!

Erkek arkadaşına koyduğu kural 'yok artık' dedirtti!

İnternette yaptığımız en aptalca 5 şey

İnternette yaptığımız en aptalca 5 şey!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.