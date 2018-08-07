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Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, guard Tai Jack, forvet Jaka Klobucar ve pivot Zach Auguste’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Play-Off’a katılma başarısı gösteremeyen sarı-kırmızılı ekip yaptığı transferlerle birlikte ligde üst sıraları hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Tai Jack Webster Zach Auguste Jaka Klobucar

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