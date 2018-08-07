Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, guard Tai Jack, forvet Jaka Klobucar ve pivot Zach Auguste’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Play-Off’a katılma başarısı gösteremeyen sarı-kırmızılı ekip yaptığı transferlerle birlikte ligde üst sıraları hedefliyor.

