Takım arkadaşlarıyla vedalaşıyor! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık... Dün gece son maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Cenk Tosun, Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulmakta zorlanırken ligde son oynanan Antalyaspor maçının 80. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

SON MAÇINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli formayla sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun Antalyaspor karşısında son maçına çıktığı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.

JAPONYA YOLCUSU

Takımın deneyimli golcüsü Cenk Tosun için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varıldı. Cenk Tosun da şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra Uzakdoğu ekibine transferi gerçekleşecek. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor.