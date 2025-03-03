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Takım arkadaşlarıyla vedalaşıyor! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık... Dün gece son maçına çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.03.2025 16:05
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Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de bu karşılaşmanın ardından sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Antalyaspor karşısında 80. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli ismin takım arkadaşları ile vedalaşmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Takım arkadaşlarıyla vedalaşıyor! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık... Dün gece son maçına çıktı
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Cenk Tosun, Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulmakta zorlanırken ligde son oynanan Antalyaspor maçının 80. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

SON MAÇINA ÇIKTI

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Sarı-lacivertli formayla sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun Antalyaspor karşısında son maçına çıktığı ve takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.

JAPONYA YOLCUSU

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Takımın deneyimli golcüsü Cenk Tosun için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varıldı. Cenk Tosun da şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra Uzakdoğu ekibine transferi gerçekleşecek. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor.

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transfer Süper Lig Cenk Tosun son dakika fenerbahçe
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