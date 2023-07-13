Takıma döndüğü gibi ayrılıyor! Samatta'ya 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Samatta'yı bu kez tamamen gönderiyor. Geldiği günden beri istenilen performansı veremeyen Samatta, 2021 yılında Royal Antwerp'e, 2022 yılında da Genk'e kiralanmıştı. Takıma geri dönen tecrübeli golcü, PAOK ile anlaşma sağladı.

İSMAİL KARTAL İSTEMEDİ

Samatta'nın takımda kalmasını istemeyen İsmail Kartal bu kararını yönetime bildirdi. Yönetim de Samatta'nın menajeriyle konuşarak takım bulması gerektiğini söyledi. Bu olay sonrasında harekete geçen Samatta cephesi kısa süre içinde PAOK ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacak Samatta, PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin bu transferden ne kadar kazanacağı henüz netlik kazanmadı.



