SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Takıma döndüğü gibi ayrılıyor! Samatta'ya 3 yıllık sözleşme

Takıma döndüğü gibi ayrılıyor! Samatta'ya 3 yıllık sözleşme

13.07.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu Genk'te kiralık olarak geçiren Samatta, Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması için menajerine talimat verilmişti. Samatta, Yunanistan ekibi PAOK ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Samatta'yı bu kez tamamen gönderiyor. Geldiği günden beri istenilen performansı veremeyen Samatta, 2021 yılında Royal Antwerp'e, 2022 yılında da Genk'e kiralanmıştı. Takıma geri dönen tecrübeli golcü, PAOK ile anlaşma sağladı.

İSMAİL KARTAL İSTEMEDİ

FBL-TUR-SUPER-LEAGUE-FENERBAHCE-KAYSERI-5ac6008e82a1d95614e6e6ae4faed867

Samatta'nın takımda kalmasını istemeyen İsmail Kartal bu kararını yönetime bildirdi. Yönetim de Samatta'nın menajeriyle konuşarak takım bulması gerektiğini söyledi. Bu olay sonrasında harekete geçen Samatta cephesi kısa süre içinde PAOK ile anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

mbwana-samatta-fenerbahce-istanbul-2020-1610020408-54127

Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacak Samatta, PAOK ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin bu transferden ne kadar kazanacağı henüz netlik kazanmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı dudak uçuklatacak seviyedeArda Güler'in Real Madrid'deki maaşı dudak uçuklatacak seviyede
Anahtar Kelimeler:
PAOK fenerbahçe samatta yıllık sezon samatt

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
TOGG’a çarpan patpatın sürücüsü Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

“Doktorum” diyerek kandırdı! 15 kadınla aynı anda evlendi

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.