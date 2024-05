Takımdan ayrılacağı konuşan Fatih Terim'den açıklama geldi!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın hedefleriyle ilgili konuştu.

"BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN GELDİM"

"Panathinaikos'la yollarımızın kesişmesi, her ayrıntısıyla yazılması gereken bir hikayenin ilk adımıydı. Bir hikaye yazmak için geldim. Size tuhaf gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken pek düşünmedim. Hislerimle hareket ettim. Ben güvene dayalı ilişkiler kuran bir insanım. Panathinaikos'la yollarımız böyle kesişti. Her şey çok çabuk oldu. Bazen bir saniye içinde doğru kararı verdiğinizi hissedersiniz."

AYRILIK İDDİASINA YANIT!

"Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir ama böylesi zor zamanlarda daha güçlü durması, tarihinden güç alması gereken bir kulüp. Burada bir hikaye yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacağız, şampiyon gibi yaşayacağız. Kulübün her noktasında ve her kademesinde bu anlayışı oluşturmamız gerekiyor. Bunu başardığımızda hayal sayılan birçok başarıyı tatmış olacağız."