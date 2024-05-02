SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Takımdan ayrılacağı konuşan Fatih Terim'den açıklama geldi!

Takımdan ayrılacağı konuşan Fatih Terim'den açıklama geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.05.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medyada çıkan ayrılık iddialarının ardından Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Terim, dedikodulara son noktayı koydu.

Takımdan ayrılacağı konuşan Fatih Terim'den açıklama geldi!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın hedefleriyle ilgili konuştu.

"BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN GELDİM"

bdd82c2396d54c52ba6a79ae61440b23

"Panathinaikos'la yollarımızın kesişmesi, her ayrıntısıyla yazılması gereken bir hikayenin ilk adımıydı. Bir hikaye yazmak için geldim. Size tuhaf gelebilir ama kariyerim boyunca sözleşme imzalarken pek düşünmedim. Hislerimle hareket ettim. Ben güvene dayalı ilişkiler kuran bir insanım. Panathinaikos'la yollarımız böyle kesişti. Her şey çok çabuk oldu. Bazen bir saniye içinde doğru kararı verdiğinizi hissedersiniz."

AYRILIK İDDİASINA YANIT!

c8482c1282ae40a08ccef5bb2f9804da

"Panathinaikos son yıllarda hak ettiği başarıyı yakalayamamış olabilir ama böylesi zor zamanlarda daha güçlü durması, tarihinden güç alması gereken bir kulüp. Burada bir hikaye yazacağız ve bunu birlikte yapacağız. Hayatımızın her anında şampiyon gibi davranacağız, şampiyon gibi yaşayacağız. Kulübün her noktasında ve her kademesinde bu anlayışı oluşturmamız gerekiyor. Bunu başardığımızda hayal sayılan birçok başarıyı tatmış olacağız."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbinin faturası belli oldu! 2 maç men cezasıDerbinin faturası belli oldu! 2 maç men cezası
Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!
Erden Timur'dan iddialara yanıt geldi!Erden Timur'dan iddialara yanıt geldi!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos kulübün
En Çok Okunan Haberler
Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Karabulut’un babası Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştu

Karabulut’un babası Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştu

Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!

Türk futbolunda kaos! TFF açıkladı, Kulüpler Birliği belgelerle yalanladı!

Erden Timur'dan iddialara yanıt geldi!

Erden Timur'dan iddialara yanıt geldi!

Takımdan ayrılacağı konuşan Fatih Terim'den açıklama geldi!

Takımdan ayrılacağı konuşan Fatih Terim'den açıklama geldi!

Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor!

Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.