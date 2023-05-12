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  4. Takımdan izinsiz seyahat etmiş, özür dilemişti! PSG yönetiminden Lionel Messi kararı

Takımdan izinsiz seyahat etmiş, özür dilemişti! PSG yönetiminden Lionel Messi kararı

12.05.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetimden izinsiz yaptığı seyahat nedeniyle kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Lionel Messi geçtiğimiz günlerde özür dilerken kadroya ne zaman döneceği merak ediliyordu. PSG teknik direktörü Galtier'den oyuncunun son durumuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Takımdan izinsiz seyahat etmiş, özür dilemişti! PSG yönetiminden Lionel Messi kararı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahat nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla özür dilemişti.

KARAR VERİLDİ

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Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası yönetim kararını verdi. Messi, özür dilemesinin ardından yönetim tarafından affedilirken, PSG'nin Ajaccio ile oynayacağı lig maçında kadrodaki yerini alacak.

"KADRODA OLACAK"

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Konuyla ilgili teknik direktör Galtier, "Messi döner dönmez onunla konuştum. Psikolojik durumunu öğrenmek istedim. Kesinlikle onu iyi gördüm. Çok motive ve oynamak istiyor. Messi Ajaccio maçında kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

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