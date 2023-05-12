Takımdan izinsiz seyahat etmiş, özür dilemişti! PSG yönetiminden Lionel Messi kararı

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahat nedeniyle kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla özür dilemişti.

KARAR VERİLDİ

Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası yönetim kararını verdi. Messi, özür dilemesinin ardından yönetim tarafından affedilirken, PSG'nin Ajaccio ile oynayacağı lig maçında kadrodaki yerini alacak.

"KADRODA OLACAK"

Konuyla ilgili teknik direktör Galtier, "Messi döner dönmez onunla konuştum. Psikolojik durumunu öğrenmek istedim. Kesinlikle onu iyi gördüm. Çok motive ve oynamak istiyor. Messi Ajaccio maçında kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

