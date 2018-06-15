Takipçileri istedi, Demet Şener değiştirdi!

Sosyal medyada takipçileriyle sıkı bir etkileşim halinde olan Demet Şener, yeni saç rengini paylaşırken, "Sizlerden gelen yoğun istek üzerine saçlarımı koyulttum. Güzel bir akşam olsun hepimize” notunu yazdı.

Eski manken, bu notu ile takipçilerinden gelen istek ve önerileri ne kadar ciddiye aldığını da göstermiş oldu. Şener, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Tavsiyeleriniz çok teşekkürler. Ben de çok daha iyi hissediyorum bu saç rengiyle. Şeker tadında bir bayram olsun" ifadelerini kullandı.



