Takipçilerinden Pelin Karahan'a estetik tepkisi! "Saf güzelliğini alıp götürmüş"

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan 'Kavak Yelleri' dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan, sonrasında Muhteşem Yüzyıl ve Yeter gibi dizlerde de rol alan ve son olarak 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde 'İnci' karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Pelin Karahan zaman içindeki değişimiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Karahan'ın son hali ağızları açıkta bıraktı. Yeni karelerini paylaşan oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Dünden bugüne yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Karahan'ın yüzünün son hali hayranları tarafından beğenilmedi. Doğal güzelliğini kaybettiğini hatırlatan takipçileri, ünlü oyuncuya yorum yağdırdı. Adeta Pelin Karahan gitti ve yerine başkası geldi.



Ketojenik beslenme ve kick boks ile formunu yakalayan, fit bir görünüme kavuşan Karahan estetikli haliyle sınıfta kaldı. Sık sık imaj tazeleyip saç rengini değiştiren iki çocuk annesi Pelin Karahan son olarak Instagram sayfasından bir paylaşımda bulundu. Her zaman olduğundan farklı görünen ünlü ismin yeni bir estetik daha yaptırdığı iddia edildi.





