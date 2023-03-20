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  4. Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz yine son haliyle dikkat çekti

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz yine son haliyle dikkat çekti

20.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değişimi sonrası sık sık merak konusu oluyor. Adını Doruk yapan eski yarışmacının saç sakalı birbirine karıştı. Takipçileri "Bu ne hal sakalları az kes" dese de Neslihan Doğrusöz tavsiyeleri dinlemedi. İşte Neslihan Doğrusöz'ün son hali...

Takipçilerini dinlemedi! Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz yine son haliyle dikkat çekti

Bir dönem çok konuşulan 'İşte Benim Stilim' yarışmasının öne çıkan isimlerinden Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz olmuştu.

"Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" diyerek o dönem dikkat çeken ünlü isim cinsiyet değişimi sonrası tarzıyla dikkat çekiyor.

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Paylaşımlarına "Çok yakışıklısınız" yorumları yapan Doruk Doğrusöz son olarak sakal bıraktı ve imajıyla dikkat çekti.

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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

"Az saç sakal kes abi. Sana kısa yakışıyor" diyen takipçilerini dinlemeyen yarışmacı son halini paylaştı. Uzattığı sakallarıyla hayranlarını ikiye bölen Doruk Doğrusöz'e "Çok iyi duruyor" diyenler olduğu kadar "Bu sakallar olmadı" diyenler de vardı.

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İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz stil

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