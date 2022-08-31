Taksiciye tacizci şoku! Arabasına binen kadın...

Bindiği bir taksinin şoförü ile cinsel bir konuşma içine giren Torrie, ona seks karşılığında para ödemeyi teklif etmeden önce adamı defalarca taciz etti. Şortunu çıkarıp mahrem yerlerini ısrarla adama gösteren kadın, şok olmuş sürücünün üzerine tırmandı.

Onu göğüslerine, uyluklarına ve kalçalarına dokunmaya zorladı. Yanında prezervatif olduğunu söyleyerek cinsel ilişkiye girmek için ısrar etti. Hatta kendisiyle eve gelirse ona para ödeyeceğini söyledi.

SİCİLİ OLDUKÇA KALABALIK

Olayın ardından Torrie'nin kalabalık bir sicili olduğu ortaya çıktı. Daha önce de bir şoförü penisine dokunarak taciz etmiş, bir çifte bağırıp küfür ederek ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Ayrıca başka bir davada da, bir tren seyahati esnasında kondüktöre vücudunu sürterek onu taciz etmiş ve sebep olduğu kargaşa sebebiyle trenden atılmıştı.

CEZASI ERTELENDİ

Bir yıl önce komşusuyla uygunsuz bir iletişim kurup onunla cinsel ilişkiye girmek için ısrarcı olduğunda, sorgu için gelen polislerin önünde cinsel ilişkiye girmesi üzerine Seks Suçluları Siciline alınan Torrie'nin cezası, seks suçluları için düzenlenen bir rehabilitasyon programına bir kadının yerleştirilip yerleştirilmediğini netleşene kadar mahkeme kararınca ertelendi.



