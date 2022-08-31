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Taksiciye tacizci şoku! Arabasına binen kadın...

31.08.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. 42 yaşındaki Irene Torrie isimli kadın, erkek bir taksi şoförünü taciz etmekle ve onu cinsel ilişkiye girmeye zorlamakla suçlandı. Olayın ardından işlediği sayısız seks suçu olduğu keşfedilen Torrie'nin karıştığı sayısız olay, duyanları resmen şaşkına çevirdi.

Taksiciye tacizci şoku! Arabasına binen kadın...

Bindiği bir taksinin şoförü ile cinsel bir konuşma içine giren Torrie, ona seks karşılığında para ödemeyi teklif etmeden önce adamı defalarca taciz etti. Şortunu çıkarıp mahrem yerlerini ısrarla adama gösteren kadın, şok olmuş sürücünün üzerine tırmandı.

Onu göğüslerine, uyluklarına ve kalçalarına dokunmaya zorladı. Yanında prezervatif olduğunu söyleyerek cinsel ilişkiye girmek için ısrar etti. Hatta kendisiyle eve gelirse ona para ödeyeceğini söyledi.

SİCİLİ OLDUKÇA KALABALIK

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Olayın ardından Torrie'nin kalabalık bir sicili olduğu ortaya çıktı. Daha önce de bir şoförü penisine dokunarak taciz etmiş, bir çifte bağırıp küfür ederek ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Ayrıca başka bir davada da, bir tren seyahati esnasında kondüktöre vücudunu sürterek onu taciz etmiş ve sebep olduğu kargaşa sebebiyle trenden atılmıştı.

CEZASI ERTELENDİ

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Bir yıl önce komşusuyla uygunsuz bir iletişim kurup onunla cinsel ilişkiye girmek için ısrarcı olduğunda, sorgu için gelen polislerin önünde cinsel ilişkiye girmesi üzerine Seks Suçluları Siciline alınan Torrie'nin cezası, seks suçluları için düzenlenen bir rehabilitasyon programına bir kadının yerleştirilip yerleştirilmediğini netleşene kadar mahkeme kararınca ertelendi.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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