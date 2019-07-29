Taksim Camii yıl sonunda açılıyor

Temeli 2017 yılında atılarak yapımına başlanan ve Taksim Meydanı'nda 12 bin 574 metrekare arazi üzerine 61 metrelik minarelerle yapılan Taksim Camii'nde sona gelindi. İnce işçilikle tamamlanarak bu yıl sonunda hizmete girmesi planlanan caminin büyük bölümü tamamlandı.

BİN 570 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK



Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği, tamamlandığında bin 570 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'nin minaresine iskele kuruldu.

PARK YERİ SIKINTISINA ÇÖZÜM SAĞLAYACAK



Caminin, 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla Taksim'de vatandaşların park yeri sıkıntısına önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

