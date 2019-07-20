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Taksim'de imdat çığlıkları! Eşini döven turist polisten kaçtı

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YAŞAM  | 20.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda bir otelde çocuklarının yanında karısını döven Kuveytli turist ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı. Kocası tarafından şiddet gördüğü iddia edilen kadının, eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye tatil için geldiği öğrenilen Kuveyt uyruklu bir kadın, kaldığı odanın balkonuna çıkarak yardım çığlıkları atmaya başladı.

Kadının panik halinde odaya girip çıktığını ve “Polisi arayın" diyerek yardım çığlıkları attığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vakit kaybetmeden kadının bulunduğu odaya gitti. Otelin dördüncü katında bulunan odaya giden polis, yardım çığlıkları atan kadını odada tek başına beklerken gördü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Otelde bulunan tercüman yardımıyla Kuveyt vatandaşı kadınla konuşan polis, kadının kocası tarafından darp edildiğini öğrendi. Eşini darp ettiği iddia edilen kocanın ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kocası tarafından şiddet gördüğü ileri sürülen Kuveyt vatandaşı kadının eşinden şikayetçi olmadığı belirtilirken polis de olay yerinden ayrıldı.

(DHA / AA)


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Anahtar Kelimeler:
Taksim kadına şiddet turist

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