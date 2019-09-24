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Talas Belediye Başkanı'ndan 'Başörtülü Selena Gomez' açıklaması

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.09.2019 08:25 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından şehir merkezine asılan billboardlarda dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü takıldığı görüldü. Konuyla ilgili gelen tepkilerin ardından Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Talas Belediye Başkanı'ndan 'Başörtülü Selena Gomez' açıklaması

Kayseri'nin Talas ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın imzasıyla şehir merkezine yerleştirilen billboardlarda "Öğrenci kenti Talasımıza hoş geldiniz" yazıldı. Söz konusu billboardlarda dikkat çeken ise dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü takılması oldu.

Başörtülü Selena Gomez'in bulunduğu billboardlar kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan olay haline geldi. Bununla birlikte birçok kullanıcı tarafından da tepki gördü.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise şunları söyledi:

Sosyal medyada birkaç ergen çocuğun şaka yollu ortaya attığı türbanlı 'Selena Gomez' çılgınlığı 'yuvarlanan kartopu' misali koca koca haber sitelerine malzeme oldu ya! Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Hatta 'Selena Gomez sayfasında bile yayınlandı' diyenler oldu. Halbuki fanların uydurması olmalı. Selena Gomez'in hesabında böyle bir şey yok. Bazıları mal bulmuş mağribi gibi saldırırken bazıları da yapılanı bize hiç yakıştıramamış. İşi gücü bıraktık, millete cevap yetiştirmek zorunda kaldık ya ben ona yanıyorum. Ha bir de yabancılar bizim hesabı takip ediyorsa bu da fena bir şey değil. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler.


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başörtülü selena gomez Selena Gomez Kayseri talas talas belediyesi talas selena gomez

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