Talat Bulut kimdir, aslen nereli? Talat Bulut kaç yaşında ve evli mi? İşte dizi ve filmleri...

Afara'nın yeni bölüm konuklarından biri de ünlü oyuncu Talat Bulut oldu. Her hafta farklı konuklara yer veren Uğur Aslan, oyuncu ve müzisyenleri konuk etmeye devam ediyor. Talat Bulut da bu hafta Nilgün Belgün ve Serdar Ortaç ile birlikte müzik programının konuğu oldu. Oynadığı dizilerle ses getiren Talat Bulut, sohbetiyle eğlenceli dakikalar yaşattı.
23 Mart 1956 doğumlu Talat Bulut, Karslıdır. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini ikinci sınıfta bırakıp tiyatrocu olmaya karar verdi. 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov oyununda sahneye çıktı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uzun süre görev aldı. İlk defa Türkan Şoray'ın teşviki üzerine Hazal filmiyle beyaz perdeye adımını attı. Halen dizi ve filmlerde rol almaktadır.
Mahkum - 2022- (Dizi)
Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)
Göç Zamanı - 2016 (Dizi)
Mucize - 2014
Kasaba - 2009 (Dizi)
Mutluluk - 2007
Annem - 2007 (Dizi)
Saklambaç - 2005 (Dizi)
Aşk Olsun - 2003 (Dizi)
Melekler Evi - 2000
Abuzer Kadayıf - 2000
Köçek - 2000 (TV filmi)
Cemile - 1996
Cemile ve Umudun Masalı - 1995
Manisa Tarzanı - 1994
Herşeye Rağmen - 1988
Kurtar Beni - 1987
Prenses - 1986
Son Urfalı - 1986
Su - 1986
Yapayalnız - 1986
Yunus Emre - 1986
Kurbağalar - 1985
Kuyucaklı Yusuf - 1985
Fidan - 1984
Karanfilli Naciye - 1984
Firar - 1984
Derman - 1983
Göl - 1982
Çayda Çıra - 1982
Yaşamak Seninle Güzel - 1982
Yılanı Öldürseler - 1981
Beni Böyle Sev - 1980
Hazal - 1979
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