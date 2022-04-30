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Talat Bulut kimdir, aslen nereli? Talat Bulut kaç yaşında ve evli mi? İşte dizi ve filmleri...

30.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Aslan'ın sunduğu ve her Cuma gece yayına giren Kanal D'nin sevilen programı Afara'nın dünkü konuklarından birisi de Talat Bulut'tu. Afara 3. Bölüm konukları arasında Serdar Ortaç, Nilgün Belgün ve Talat Bulut yer alıyordu. Bu nadide üçlüyü konuk eden Uğur Aslan, seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Peki Talat Bulut kimdir, aslen nereli? Talat Bulut kaç yaşında ve evli mi? İşte dizi ve filmleri...

Talat Bulut kimdir, aslen nereli? Talat Bulut kaç yaşında ve evli mi? İşte dizi ve filmleri...

Afara'nın yeni bölüm konuklarından biri de ünlü oyuncu Talat Bulut oldu. Her hafta farklı konuklara yer veren Uğur Aslan, oyuncu ve müzisyenleri konuk etmeye devam ediyor. Talat Bulut da bu hafta Nilgün Belgün ve Serdar Ortaç ile birlikte müzik programının konuğu oldu. Oynadığı dizilerle ses getiren Talat Bulut, sohbetiyle eğlenceli dakikalar yaşattı.

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 doğumlu Talat Bulut, Karslıdır. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini ikinci sınıfta bırakıp tiyatrocu olmaya karar verdi. 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov oyununda sahneye çıktı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uzun süre görev aldı. İlk defa Türkan Şoray'ın teşviki üzerine Hazal filmiyle beyaz perdeye adımını attı. Halen dizi ve filmlerde rol almaktadır.

TALAT BULUT DİZİ VE FİLMLERİ

Mahkum - 2022- (Dizi)

Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)

Göç Zamanı - 2016 (Dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (Dizi)

Mutluluk - 2007

Annem - 2007 (Dizi)

Saklambaç - 2005 (Dizi)

Aşk Olsun - 2003 (Dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (TV filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Talat Bulut
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