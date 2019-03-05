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Talat Bulut paylaştı! Yasak Elma'da güldüren kamera arkası

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yasak Elma setindeki taciz ile gündeme gelen oyuncu Talat Bulut son paylaşımıyla güldürdü. Bulut Yasak Elma setinden bir kamera arkasını paylaştı.

Sevilerek izlenen YasaK Elma setinde bu sefer eğlence vardı... Taciz gündemiyle uzun süre konuşulan Talat Bulut Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sette çekimler sırasında yaptığı bir hatayı takipçileriyle paylaşan Bulut beğeni topladı.

Bulut kamera arkasından yaptığı paylaşıma "YASAK ELMA’ entrikaları, Halit karekterinin bile kafasını fena karıştırdı.DAMADI KEMAL’e; 'sen kızımın kocasısın' yerine, acaba ne diyor?" yazdı.

Bulut çekim anında hata yaparak karşısındaki oyuncuya "“Sen kızımın babasısın...” diyor ve sette gülme krizi yaşanıyor.


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Talat Bulut Şevval Sam TALAT BULUT yasak elma

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