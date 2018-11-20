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Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Altan Erkekli, verdiği röportajda 'Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım!' demişti. Yasak Elma dizi setindeki taciz iddialarıyla adı sıkça gündeme gelen Talat Bulut, Altan Erkekli'nin bu açıklamasına tepki gösterdi.

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Çağan Irmak'ın yeni filmi Bizi Hatırla'nın başrol oyuncusu Altan Erkekli, Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda, evinin taksitleri için "Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım." demişti.

Altan Erkekli'nin röportajının özellikle bu kısmı, birçok yerde haber oldu. Erkekli'nin bu sözünü Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programının resmi Instagram hesabı da "Tek mal varlığının evi olduğunu, onun da hâlâ taksitlerini ödediğini belirten oyuncu Altan Erkekli: 'Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım.'" notuyla paylaştı.

TALAT BULUT'TAN MANİDAR YORUM

2.Sayfa Instagram hesabının yaptığı bu paylaşıma Talat Bulut'tan manidar bir yorum geldi. Bulut, paylaşımının altına şu yorumu yaptı:

"Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana.Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun.Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor.Ömrün uzun olsun @2.sayfaofficial"

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TEPKİNİN SEBEBİ TACİZ YORUMU MU?

Talat Bulut'un Altan Erkekli'ye bu çıkışı, Yasak Elma setinde yaşandığı iddia edilen taciz olayıyla ilgili olarak sorulan soruya, Erkekli'nin verdiği, "Kendisiyle henüz konuşamadım ama her iki taraf içinde kötü bir durum tabii. Talat bir baba kendisini nasıl bu duruma düşürdü bilemiyorum. Bence sette ve işte çalışanlarla aradaki mesafeyi her zaman korumakta fayda var" yanıtını akıllara getirdi.


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Talat Bulut Altan Erkekli

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