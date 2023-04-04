Talebi reddedilmişti! Beşiktaş avukatlarını UEFA'ya yönlendirdi

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek zirvede bulunan Galatasaray'a yaklaşan Beşiktaş'ta TFF ile sular durulmuyor.

BÜYÜKEKŞİ NOKTAYI KOYDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın talebi olan ligden çekilen takımların puanlarının silinip silinmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koymuştu. Büyükekşi açıklamasında "Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF'de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Olmayacak şeyler ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim" ifadelerini kullanmıştı.

"BU LİGİ HANGİ VİCDANLA TESCİL EDECEKSİNİZ?"

TFF Başkanı'nın bu açıklaması sonrası Beşiktaş'ın sitesinden yapılan bildiride "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden gelmeye devam etmektedir. Açıklamalarını en hafif tabirle nezaketsizlik olarak gördüğümüz Büyükekşi´yi büyük bir sabırsızlıkla adalet bekleyen vicdanlı futbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz. Büyükekşi´nin söz konusu açıklamalarını esefle kınıyoruz ve bu ifadelerin bizi haklı mücadelemizden asla geri döndürmeyeceğini ifade ediyoruz. Çekimser oyları, uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermiş gibi lanse etmek TFF Başkanı Büyükekşi´nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?" denildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA'YA GİTTİ

Fanatik'te yer alan habere göre, tüm bunlar yaşanırken Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.



